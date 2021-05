Weg naar Wolfsburg lijkt vrij voor Mark van Bommel

Glasner wordt vanaf komend seizoen de trainer van Eintracht Frankfurt, waar hij de naar Borussia Mönchengladbach vertrekkende Adi Hütter opvolgt. Glasner presteerde het voorbije seizoen uitstekend met Wolfsburg, dat als vierde eindigde in de Bundesliga en zich daarmee plaatste voor de Champions League. Toch was het al geen publiek geheim meer dat de Oostenrijker op gespannen voet leefde met de clubleiding en een vertrek aanstaande was. Recent werd al duidelijk dat Van Bommel op pole position staat en hij Kevin Hofland graag als assistent zou meenemen naar Duitsland.

Van een akkoord tussen Wolfsburg en Van Bommel is nog geen sprake, maar een handtekening volgt mogelijk snel. Voor de 44-jarige Limburger wordt het in dat geval zijn tweede klus als hoofdtrainer. Eerder stond hij anderhalf jaar aan het roer bij PSV.

