Van Aert schuift rentree naar voren en start in Omloop

De terugkeer van de Belg van Jumbo-Visma zou aanvankelijk plaatsvinden op 7 maart in de Strade Bianche, maar is naar voren geschoven vanwege het coronavirus, dat voor een mogelijke afgelasting van de Italiaanse gravelrace zorgt.

„Wout start in de Omloop omdat we willen anticiperen op een mogelijke afgelasting van andere wedstrijden op zijn programma”, meldt zijn team Jumbo-Visma. „Zo willen we voorkomen dat Wout pas over een maand zijn eerste koers zou rijden.”

De 25-jarige Van Aert vormt in de Omloop een team met Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn, Bert-Jan Lindeman, Maarten Wynants en Amund Jansen.

Van Aert liep vorig jaar een verschrikkelijke blessure op tijdens een tijdrit in de Tour de France. Met zijn heup bleef de crosser in een hek hangen, waardoor hij een ernstige schade aan spier- en peesweefsel opliep. Enkele dagen daarvoor had hij nog de rit van Albi gewonnen.

Eerder dit jaar reed Van Aert al enkele veldritten. In de Krawatencross boekte hij een emotionele overwinning. „Dit is de bevestiging dat ik het nog kan”, zei de drievoudig wereldkampioen veldrijden.