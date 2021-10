Oranje met Guus Til in de basis tegen Letland

Beleef het duel tussen Letland en Oranje hieronder via de tweets van onze voetbalverslaggever Jeroen Kapteijns:

De 23-jarige Feyenoorder neemt in de uitwedstrijd tegen Letland in de WK-kwalificatie de plek over van Georginio Wijnaldum. De middenvelder is geschorst.

De basisplaats van Til is niet heel verrassend. Louis van Gaal heeft aangegeven dat hij achter spits Memphis Depay twee 'lopende' middenvelders met diepgang wil hebben. Op die manier komt Depay volgens de bondscoach het beste tot zijn recht. Davy Klaassen en Frenkie de Jong zijn de andere middenvelders. Ryan Gravenberch, Marten de Roon en Teun Koopmeiners, de overige middenvelders in de selectie, zitten op de reservebank.

In het centrum van de verdediging geeft Van Gaal opnieuw de voorkeur aan Virgil van Dijk en Stefan de Vrij, waardoor Matthijs de Ligt buiten het elftal valt. Denzel Dumfries en Daley Blind zijn de backs en Justin Bijlow keept.

Oranje hoopt een volgende stap te zetten op weg naar deelname aan het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar november in Qatar. Oranje speelt om 20.45 uur in Riga tegen Letland.

Volg het duel vanaf 21:00 uur via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Aanvoerder Virgil van Dijk, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Luuk de Jong en Donyell Malen staan op scherp en zijn bij een gele kaart geschorst voor het volgende WK-kwalificatieduel, maandag in Rotterdam tegen Gibraltar.

Bekijk ook: Louis van Gaal houdt mes op keel van buitenspelers Oranje

Oranje is koploper in groep G van de kwalificatie met 13 punten uit zes duels. Noorwegen heeft ook 13 punten en Turkije staat derde met 11 punten. Turkije en Noorwegen treffen elkaar vrijdag in Istanbul.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: