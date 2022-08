Premium Het beste van De Telegraaf

Monsterbod United het gesprek bij Ajax: ’Antony neemt eigen beslissing’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Met matchwinnaar Steven Bergwijn als middelpunt bedanken de Ajax-spelers de naar Het Kasteel meegereisde fans. Ⓒ FOTO’S MATTY VAN WIJNBERGEN & GETTY IMAGES

ROTTERDAM - „Zeventig, tachtig, honderd miljoen euro, zeg het maar. Het is een rare wereld waarin we zitten, maar ik wil dat Antony bij Ajax blijft.” Ajax-trainer Alfred Schreuder weet dat hij het uiteindelijk niet zal beslissen, maar doet er alles aan om zijn selectie bij elkaar te houden in de laatste week voor de transferdeadline. Hoe hoog het bod ook mag zijn dat zijn voormalig hoofdcoach Erik ten Hag namens Manchester United uiteindelijk gaat doen op de kwikzilverachtige Braziliaanse vleugelaanvaller. „Wij zijn bij Ajax ook bezig met het bouwen aan een ploeg die hoofdprijzen wil pakken, en daarom wil ik Antony houden.”