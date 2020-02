’F1-race China steeds verder onder druk door coronavirus’

Vertegenwoordigers van autosportbond FIA, het Formula One Management (FOM) en de teambazen van Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes, Williams en Renault gaan woensdag tijdens een bijeenkomst van de F1 Strategy Group over het in onderwerp gesprek.

De zorgen over de uitbraak en verspreiding van het coronavirus in China nemen met de dag toe. Eerder werd al de Formule E-race in Sanya, die voor 21 maart gepland stond, van de racekalender gehaald.

De GP van China wordt normaliter op 19 april verreden. De organisatie hoopte naar verluidt op een ruil met het raceweekeinde in Rusland (27 september), maar dat is voor de Russen geen optie, zo klonk het vanuit Sotsji.

Christian Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner werd maandag tijdens een persmoment in Londen gevraagd of hij zijn personeel richting China durft af te laten afreizen.

„Op dit moment kunnen we überhaupt niemand die kant opsturen, omdat het simpelweg niet meer mag. Maar kijk, de FIA is de regulerende macht, Liberty Media de promotor. Zij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van de rijders, het personeel en de mediavertegenwoordigers. Ik weet zeker dat zij zich goed laten voorlichten, voordat zij een besluit nemen. We moeten vertrouwen op hun kundigheid. Al houden we de situatie zelf ook nauwlettend in de gaten.”

Max Verstappen

Max Verstappen maakt zich vooralsnog niet druk. „Op dit moment ziet het er niet goed uit, maar de race is nog best ver weg. Ik ben er ook niet heel erg mee bezig. Zoals Christian al zei, we kunnen niets anders dan afwachten. Ik maak me sowieso niet zo snel zorgen. Je leeft maar één keer.”