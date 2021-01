PSV dankt invaller ’Maurinho’ in Emmen

Mauro Junior letterlijk het middelpunt van de vreugde. Ⓒ ANP/HH

EMMEN - PSV-trainer Roger Schmidt zal in een hotelkamer in de omgeving van Emmen de tv bijna uit de muur hebben getrokken om Mauro Junior te knuffelen. De kleine Braziliaan schonk de Eindhovenaren als invaller met een in één klap binnendraaiende voorzet kort voor tijd de 0-1 en verzorgde later ook de assist op Eran Zahavi: 0-2. Schmidt zag zijn ploeg alle moeite hebben, maar uiteindelijk ook dat hij nog steeds op vier verliespunten van koploper Ajax blijft. Op naar De Kuip.