Coronavirus met opmars bezig in Premier League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Coronavirus nog volop actief in Premier League

10.43 uur: Het coronavirus lijkt aan een opmars bezig in de Premier League. De laatste testronde in de hoogste profdivisie van het Engelse voetbal leverde zestien besmettingen op. Dat is hoogste aantal sinds de testen zijn ingevoerd. Het vorige record stond op tien en dat was in de week van 21 tot en met 27 september

In totaal werden in de laatste ronde 1207 tests afgenomen bij spelers en stafleden. De zestien positieve gevallen moeten tien dagen in quarantaine volgens de protocollen. De Premier League maakte geen namen bekend.

Tafeltennis: Tafeltennisbond gaat over op één bondscoach

10.18 uur: De tafeltennisbond NTTB heeft door het vertrek van de bondscoaches Li Jiao (vrouwen), Danny Heister (mannen), Bettine Vriesekoop (meisjes kadetten) en Michel de Boer (jongens junioren) het technisch beleid compleet omgegooid. Directeur Achim Sialino zal voortaan ook fungeren als technisch directeur en er komt één bondscoach die verantwoordelijk is voor zowel de mannen, vrouwen, junioren als kadetten.

De bond wacht nog even met de aanstelling van één bondscoach en begint voorlopig met twee coaches: Marcel Kraa voor de vrouwen en meisjes, Titus Damsma voor de mannen en jongens. „Gezien hun ervaring, deskundigheid, de relaties met de huidige sporters en om de continuïteit te bewaren”, beargumenteert de bond dat besluit. Kraa blijft in de nieuwe structuur ook coördinator sporttechnische zaken.

Sportkoepel NOC*NSF voerde onlangs tafeltennis af bij sporten die geld krijgen voor het uitvoeren van hun (olympische) topsportprogramma’s. Alleen tafeltennisster Britt Eerland krijgt nog individuele ondersteuning.

Voetbal: Engelse bondscoach pleit voor terugkeer vijf wissels

09.04 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate pleit voor een herinvoering van vijf wisselmogelijkheden voor de voetbalclubs in de Premier League. Southgate vreest anders voor een hoop blessures bij zijn internationals. De internationale spelregelcommissie IFAB heeft vanwege de coronapandemie tijdelijk de regels aangepast, zodat iedere trainer vijf in plaats van drie keer per wedstrijd kan wisselen. De clubs uit de Premier League stemden daar voorafgaand aan dit seizoen echter tegen.

„Wij konden zondag tegen België vijf keer wisselen en dat hebben we in de slotfase ook vier keer gedaan, maar de clubs hebben die optie niet”, zei Southgate. „Wat is er nodig om dat te veranderen? Tegen België liepen een paar spelers lichte blessures op, maar wat gaan we doen? Wachten tot we heel veel ernstige blessures krijgen?”

In vrijwel alle Europese competities wordt ook dit seizoen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vijf keer te wisselen, maar in Engeland stemde een meerderheid van de clubs ervoor om weer terug te gaan naar maximaal drie wissels. Tot onbegrip van de trainers van enkele topclubs, onder wie Jürgen Klopp (Liverpool) en Pep Guardiola (Manchester City). Zij hebben te maken met veel blessures in hun selecties en pleitten ook al voor extra wisselmogelijkheden in de Premier League.

Klopp en Guardiola kregen maandag weer een geblesseerde speler terug van Southgate. Liverpool-middenvelder Henderson viel tegen België uit, City-aanvaller Sterling kon in Leuven al niet meedoen. Engeland sluit de Nations League woensdag op Wembley af tegen IJsland.

Basketbal: Chris Paul zorgt voor eerste toptransfer in NBA

07.47 uur: De eerste toptransfer in de aanloop naar het nieuwe NBA-seizoen is een feit. De Amerikaanse basketballer Chris Paul verhuist van Oklahoma City Thunder naar Phoenix Suns. In ruil daarvoor gaan vier spelers van de Suns naar de Thunder, die woensdag bij de ’draft’ ook in plaats van de Suns een nieuwe speler mogen kiezen.

De 35-jarige Paul behoort al jarenlang tot de beste basketballers in de NBA. De tienvoudig All Star leidde Oklahoma City Thunder in het afgelopen seizoen, dat vanwege de coronapandemie deels in een ’bubbel’ in Florida werd afgewerkt, naar de play-offs. Houston Rockets bleek in de eerste ronde echter net te sterk (4-3).

Paul speelde eerder voor onder meer Los Angeles Clippers en de Rockets. Met ’Team USA’ veroverde hij olympisch goud in 2008 (Peking) en 2012 (Londen). Een NBA-titel ontbreekt nog op zijn erelijst.

Volgens Amerikaanse media is nog een toptransfer in de maak. James Harden zou bij Houston Rockets een contract ter waarde van 50 miljoen dollar (omgerekend 42 miljoen euro) voor komend seizoen hebben afgeslagen omdat hij naar Brooklyn Nets wil overstappen. De 31-jarige Harden zou daar met Kevin Durant en Kyrie Irving een ’Big Three’ kunnen gaan vormen.

Voetbal: Trefzeker debuut in Amerikaans elftal van spits Telstar

07.28 uur: Spits Sebastian Soto van Telstar heeft als invaller met twee doelpunten een opvallend debuut gemaakt in de nationale voetbalploeg van de Verenigde Staten. De 20-jarige Soto, die door Telstar wordt gehuurd van de Engelse club Norwich City, kwam in de oefeninterland tegen Panama in de 77e minuut in het veld bij een voorsprong van 3-2. Met twee goals, beide op aangeven van PSV’er Richard Ledezma, haalde de spits van Telstar de zege binnen voor ’Team USA’ (6-2).

Soto werd na Otto Decker in 1953 pas de tweede Amerikaan die als invaller met twee goals debuteerde in de nationale ploeg. De spits kwam dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie pas zeven keer in actie, waarvan vier keer als basisspeler. De Amerikaan wist wel al vijf doelpunten te maken en is daarmee de clubtopscorer van Telstar.

Ledezma (20) debuteerde in de Oostenrijkse stad Wiener Neustadt ook in de nationale ploeg. De middenvelder maakte onlangs als invaller tegen ADO Den Haag zijn eerste speelminuten voor PSV in de eredivisie. Oud-Ajacied Sergiño Dest en Ulysses Llanez van sc Heerenveen hadden een basisplaats in het Amerikaanse elftal, dat een gemiddelde leeftijd had van 22 jaar en 154 dagen.