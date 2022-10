Premium Het beste van De Telegraaf

’Dan had ik gezegd: Ja, je bent gek’ ’Brutaaltje’ Maike Van der Duin superster in wording

Maike Van Der Duin

SAINT-QUENTIN - Ze is voor niets of niemand bang. Goed gebekt is Maike van der Duin. De twinkeling in haar ogen en haar zelfverzekerdheid verraden tevens haar branie. De manier waarop ze deze week tijdens de WK over de schuine piste raast, is indrukwekkend. Zilver was er op de scratch, maar vooral toonde ze met diezelfde kleur op het olympische omnium de grote klasse die ze bezit. De pas 21-jarige Van der Duin is een superster in wording op de fiets, en dat geldt zowel op de baan als de weg.