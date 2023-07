GP van Hongarije blijft nog tot 2032 op F1-kalender

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Cachin plaatst zich in Gstaad voor eerste ATP-finale

16.22 uur: Pedro Cachin heeft zich bij het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad geplaatst voor de finale. De Argentijn was in de halve finale te sterk voor Hamad Medjedovic uit Servië: 6-3 6-1. Cachin plaatste zich zodoende voor zijn eerste ATP-finale.

Daarin neemt hij het op tegen Albert Ramos-Vinolas uit Spanje. De Spanjaard won van Miomir Kecmanovic uit Servië (6-2 6-3). Vinolas schreef in 2019 het toernooi van Gstaad al eens op zijn naam. In Zwitserland gaat hij op jacht naar zijn vijfde ATP-titel.

Matwé Middelkoop plaatste zich met zijn Braziliaanse dubbelpartner Marcelo Demoliner voor de finale in Gstaad. Het duo won in twee sets (7-5 6-2) van de Fransman Albano Olivetti en de Spanjaard David Vega Hernandez. In de finale nemen Middelkoop en Demoliner het op tegen de Zwitsers Stan Wawrinka en Dominic Stricker.

Grote Prijs van Hongarije blijft nog tot 2032 op F1-kalender

16.12 uur: De Grote Prijs van Hongarije blijft nog tot in ieder geval 2032 op de Formule 1-kalender. Het contract tussen de F1 en de Hongaarse organisatie werd zaterdag met nog eens vijf jaar verlengd.

„Het is geweldig om te kunnen melden dat het contract met de Hungaroring met vijf jaar is verlengd”, zegt Formule 1-directeur Stefano Domenicali. „Het is een heel speciaal circuit dichtbij Boedapest. Alle fans en coureurs kijken uit naar deze race.”

De Grand Prix op de Hungaroring staat al sinds 1986 op de kalender van de Formule 1. Het is de bedoeling dat het circuit in Boedapest de komende jaren wordt opgeknapt. Het gaat daarbij om onder meer een nieuw pitgebouw en een nieuwe hoofdtribune. „Dat de organisatie de faciliteiten gaat verbeteren voor de fans is een belangrijke stap en iets dat we ook graag zien gebeuren op andere circuits”, zegt Domenicali.

Volgens Zsolt Gyulay, verantwoordelijk voor het circuit, zijn de aanpassingen omstreeks 2026 klaar.

Waterpolosters tegen Canada in kwartfinales WK

15.03 uur: De Nederlandse waterpolosters nemen het maandag in de kwartfinales van het WK in het Japanse Fukuoka op tegen Canada. Die ploeg versloeg zaterdag in een tussenronde Zuid-Afrika met duidelijke cijfers. Het werd 21-6 voor de aanstaande tegenstander van Oranje.

Nederland was dankzij drie overwinningen, waarvan een op topland Spanje, als eerste geëindigd in Groep B. Canada eindigde als tweede achter Hongarije in groep D en moest daarom een extra knock-outronde spelen om de laatste acht te bereiken.

Nederland en Canada treffen elkaar maandag om 09.30 uur (Nederlands tijd).