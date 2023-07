Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Luiten zakt terug in klassement Brits Open

19.12 uur: Joost Luiten heeft terrein prijs moeten geven in het klassement van The Open, de Britse major. Luiten, die zich vrijdag kwalificeerde voor het finaleweekend, legde de derde ronde af in 71 slagen. Dat was één slag boven het baangemiddelde (par).

Hij maakte twee birdies en twee bogeys. Luiten rondde eerder deze week de eerste ronde ook al af in 71 slagen. Voor de tweede ronde had hij 72 slagen nodig. Na twee rondes bezette Luiten de 30e plek. Hij moet nu vermoedelijk wel enkele plekken inleveren.

Nog niet alle spelers hebben de derde ronde al afgelegd.

Etappe Ronde van Wallonië prooi voor Filippo Ganna

18.58 uur: Filippo Ganna heeft de eerste rit van de Ronde van Wallonië gewonnen. De Italiaanse wielrenner van Ineos Grenadiers was aan het einde van de etappe over bijna 190 kilometer van Hoei naar Hamoir de snelste uit een grote kopgroep.

Ganna klopte zijn landgenoot Davide Ballerini en Arne Marit uit België in de sprint. Hij veroverde de 25e zege uit zijn loopbaan en vierde zijn derde overwinning van dit jaar. Ganna begint zondag in de leiderstrui aan de tweede etappe naar Henegouwen.

De vijfdaagse rittenkoers eindigt woensdag in Aubel, na een koninginnenrit met ruim 3200 hoogtemeters. De Australiër Robert Stannard won vorig jaar de Ronde van Wallonië.

Overtoom grensrechter bij WK-duel van Brazilië

18.55 uur: Franca Overtoom staat voor haar debuut op een WK. De Nederlandse assistent-scheidsrechter is als grensrechter aangesteld bij het groepsduel van maandag tussen de vrouwen van Brazilië en Panama.

Overtoom gaat scheidsrechter Cheryl Foster uit Wales assisteren in het Hindmarsh Stadium van Adelaide. Ze was vorig jaar ook al actief op het EK en vlagde ook duels in de Eredivisie en eerste divisie bij de mannen.

Ruud in ATP-toernooi Bastad tegen Roeblev

18.52 uur: Casper Ruud heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad. De Noorse nummer vier van de wereld klopte de als derde geplaatste Italiaan Lorenzo Musetti in de halve finale. Het werd 6-3 7-5 voor Ruud.

In de finale treft Ruud de Rus Andrej Roeblev. Hij won in drie sets van de Argentijn Francisco Cerundolo. Het werd 7-6 (6) 6-7 (7) 6-3 voor Roeblev.

Ruud schreef in 2021 het toernooi in Bastad al eens op zijn naam. De Noor won tot nu toe 10 ATP-titels.

AZ in oefenduel langs Club Brugge

17.48 uur: AZ heeft een oefenduel met Club Brugge gewonnen. Yukinari Sugawara maakte het winnende doelpunt in het Jan Breydelstadion (1-2).

Andreas Skov Olsen zette de thuisclub op voorsprong. AZ kwam op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Mats Rits. De club uit Alkmaar nam afgelopen week afscheid van Tijjani Reijnders (AC Milan) en Milos Kerkez (Bournemouth).

AZ opende de voorbereiding met een gelijkspel tegen Sjachtar Donetsk (3-3) en was vervolgens te sterk voor Standard Luik (4-3) en Lech Poznan (4-0). De ploeg van trainer Pascal Jansen speelde afgelopen woensdag gelijk tegen Norwich City (1-1) en oefent nog tegen Southampton en Bologna.

Cachin plaatst zich in Gstaad voor eerste ATP-finale

16.22 uur: Pedro Cachin heeft zich bij het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad geplaatst voor de finale. De Argentijn was in de halve finale te sterk voor Hamad Medjedovic uit Servië: 6-3 6-1. Cachin plaatste zich zodoende voor zijn eerste ATP-finale.

Daarin neemt hij het op tegen Albert Ramos-Vinolas uit Spanje. De Spanjaard won van Miomir Kecmanovic uit Servië (6-2 6-3). Vinolas schreef in 2019 het toernooi van Gstaad al eens op zijn naam. In Zwitserland gaat hij op jacht naar zijn vijfde ATP-titel.

Matwé Middelkoop plaatste zich met zijn Braziliaanse dubbelpartner Marcelo Demoliner voor de finale in Gstaad. Het duo won in twee sets (7-5 6-2) van de Fransman Albano Olivetti en de Spanjaard David Vega Hernandez. In de finale nemen Middelkoop en Demoliner het op tegen de Zwitsers Stan Wawrinka en Dominic Stricker.

Grote Prijs van Hongarije blijft nog tot 2032 op F1-kalender

16.12 uur: De Grote Prijs van Hongarije blijft nog tot in ieder geval 2032 op de Formule 1-kalender. Het contract tussen de F1 en de Hongaarse organisatie werd zaterdag met nog eens vijf jaar verlengd.

„Het is geweldig om te kunnen melden dat het contract met de Hungaroring met vijf jaar is verlengd”, zegt Formule 1-directeur Stefano Domenicali. „Het is een heel speciaal circuit dichtbij Boedapest. Alle fans en coureurs kijken uit naar deze race.”

De Grand Prix op de Hungaroring staat al sinds 1986 op de kalender van de Formule 1. Het is de bedoeling dat het circuit in Boedapest de komende jaren wordt opgeknapt. Het gaat daarbij om onder meer een nieuw pitgebouw en een nieuwe hoofdtribune. „Dat de organisatie de faciliteiten gaat verbeteren voor de fans is een belangrijke stap en iets dat we ook graag zien gebeuren op andere circuits”, zegt Domenicali.

Volgens Zsolt Gyulay, verantwoordelijk voor het circuit, zijn de aanpassingen omstreeks 2026 klaar.

Waterpolosters tegen Canada in kwartfinales WK

15.03 uur: De Nederlandse waterpolosters nemen het maandag in de kwartfinales van het WK in het Japanse Fukuoka op tegen Canada. Die ploeg versloeg zaterdag in een tussenronde Zuid-Afrika met duidelijke cijfers. Het werd 21-6 voor de aanstaande tegenstander van Oranje.

Nederland was dankzij drie overwinningen, waarvan een op topland Spanje, als eerste geëindigd in Groep B. Canada eindigde als tweede achter Hongarije in groep D en moest daarom een extra knock-outronde spelen om de laatste acht te bereiken.

Nederland en Canada treffen elkaar maandag om 09.30 uur (Nederlands tijd).