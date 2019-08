Feyenoord probleemloos naar play-offs EL

Het elftal van Jaap Stam kwam donderdagavond in de hoofdstad van Georgië geen moment in de problemen tegen Dinamo Tbilisi. Na de 4-0 zege van een week geleden was een gelijkspel (1-1) meer dan voldoende voor een plek in de play-offs.

Slordig voor de rust

De Rotterdammers gingen in de beginfase gretig op jacht naar een doelpunt, maar waren slordig in de afronding. Met name Steven Berghuis toonde weinig scherpte. In de tiende minuut kreeg hij van Luciano Narsingh een open schietkans. Berghuis tikte de bal tegen de buitenkant van de paal. Kort daarna keerde de Spaanse doelman José Perales een schot van de ijverige Narsingh, die voor de eerste keer dit seizoen bij zijn nieuwe club in het basisteam stond.

Dankzij geklungel in de verdediging van Feyenoord (Jan-Arie van der Heijden blunderde) kwam de thuisploeg in de 52e minuut op voorsprong. Gejuich klonk er niet in het stadion, want vanwege een straf zaten er geen supporters op de tribune.

Botteghin scoort

Vijf minuten na de openingstreffer maakte Eric Botteghin die alweer ongedaan. De verdediger uit Brazilië zorgde na een hoekschop voor de eindstand: 1-1. Voor een plek in de groepsfase van de Europa League moet Feyenoord afrekenen met Hapoel Beer Sheva uit Israël, dat de Zweedse club IFK Norrköping versloeg.

Piepjonge debutant

Bij Feyenoord maakte Naoufal Bannis zijn opwachting diep in de tweede helft. De 17-jarige spits werd de op-een-na jongste Feyenoorder ooit in Europa. Alleen Regi Blinker was in 1986 nog jonger bij zijn Europese debuut voor de club uit Rotterdam.