Na ’plankgate’ weer keiharde knock-out Van der Poel: ’Ben heel pissig’

GLENTRESS FOREST - Schaafwonden op zijn kin, wang en rechterbeen zijn er zichtbaar bij Mathieu van der Poel. Met het hoofd over zijn stuur gebogen reed hij op zijn mountainbike weg van het parcours, terwijl de WK-race net vijf minuten op gang was. Na ’plankgate’ tijdens de Zomerspelen in Tokio, ging het ook dramatisch mis in Schotland. Deze nieuwe knock-out komt andermaal keihard binnen bij de man die een week eerder nog op weergaloze wijze wereldkampioen werd in de wegrace. „Ik ben heel pissig op mezelf”, liet hij weten.

Een gedesillusioneerde Mathieu van der Poel na zijn mislukte mountainbikewedstrijd op het WK. Ⓒ ANP/HH