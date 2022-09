Volg de dertiende etappe live LIVE Vuelta a España: Julius van den Berg in kopgroep van drie

Sprinter Kaden Groves won woensdag de elfde etappe. Ⓒ ANP/HH

Vrijdag zijn de sprinters opnieuw aan zet in de Vuelta a España. Dé voorwaarde is dat hun ploegen onderweg het nodige werk doen zodat we de vierde massaspurt van deze Vuelta krijgen. Op papier lijkt de finish iets meer geknipt voor de veelzijdige Mads Pedersen dan voor pure sprinter Tim Merlier, maar de Belgische kampioen is erop gebrand om in deze Vuelta te scoren. Leider Remco Evenepoel en de andere klassementsrenners zullen vandaag al koersen met het loodzware klimweekend in Andalusië in het achterhoofd.