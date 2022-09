LIVE Vuelta: Drie vluchters in kopgroep, Evenepoel niet in gevaar

Volg de rit hieronder via onze livewidget op de voet:

De rit bestaat uit twee identieke rondes met als scherprechter de Puerto del Piélago, een beklimming van 9,3 kilometer aan 5,6%. Gecatalogeerd als tweede categorie, maar de klim steviger en eigenlijk 19 km lang. Want al bij het binnenrijden van San Roman de los Montes gaat het omhoog, afgewisseld met wat vlakke stukken en zelfs een beetje afdaling. Na een afdaling van 32 km en zo’n 15 km vallei begint het peloton er opnieuw aan. Na de tweede afdaling rest nog zo’n 10 km tot de finish.

Profiel etappe 19.

Vooral de tweede keer Puerto del Piélago, een beklimming van 9,3 kilometer aan 5,6%, zal belangrijk zijn. Wie daar lost kan in de problemen raken om terug te keren. Na de afdaling is er nog een stuk van zo’n 10 kilometer in de vallei. Bij een mindere dag van Evenepoel wordt het zaak om niet geïsoleerd te geraken. Wellicht zal Quick-Step Alpha Vinyl, maar ook Movistar, anticiperen door een mannetje mee vooruit te sturen in de vlucht. Zo kan die zich later daarna zonodig laten uitzakken.

