Live Vuelta: duo voorop, sprint lijkt onvermijdelijk

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Remco Evenepoel. Ⓒ EPA

PUERTO DE NAVACERRADA - De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft de eindzege in de Ronde van Spanje zo goed als binnen. De 22-jarige kopman van Quick-Step - Alpha Vinyl kwam zaterdag in de laatste bergetappe geen moment in de problemen. Evenepoel hoeft zondag in de korte slotrit naar Madrid geen aanvallen meer te verwachten en staat op het punt om zijn eerste grote ronde te winnen.