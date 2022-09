Live Vuelta: Kelderman in kopgroep met zeven minuten voorsprong

Wielrennen

Groves blijft Van Poppel nét voor bij sprint elfde Vuelta-rit

Kaden Groves van BikeExchange heeft de elfde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was zijn eerste zege in een grote ronde. De Australiër was de snelste in een massasprint. Hij bleef Danny van Poppel net voor. De derde plaats was voor de Belg Tim Merlier.