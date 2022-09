Koninginnerit in Vuelta Uitslag en stand: Arensman wint en slaat slag, Roglic loopt iets in op Evenepoel

Evenepoel kon zaterdag niet met met Roglic. Ⓒ ANP/HH

De Vuelta is zeker nog niet voorbij. Primoz Roglic maakte zaterdag een kleine minuut goed op Remco Evenepoel en ook zondag boekte hij tijdwinst. Het was echter minder dan waar voorafgaand aan de rit misschien wel aan gedacht werd. Ondertussen was er groot Nederlands succes met ritwinst voor Thymen Arensman, die ook de top tien binnenkomt.