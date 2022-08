Uitslag en standen: Evenepoel na tijdritwinst nog steviger in het rood

Door onze Telesportredactie

Pakt Evenepoel nog meer tijd op zijn concurrenten?

Remco Evenepoel heeft dinsdag voor het eerst in zijn loopbaan een etappe in een grote ronde gewonnen. In zijn rode leiderstrui in de Vuelta a Espana was hij verreweg de sterkste in een individuele tijdrit over 30,9 kilometer, van Elche naar Alicante.