Uitslag en standen: Groves wint elfde etappe, Evenepoel houdt rood

Jetse Bol reed lange tijd voorop. Na een vroege ontsnapping eerst met twee medevluchters, later solo. Zo'n 25 kilometer voor de finish werd hij echter achterhaald door het peloton.

Julian Alaphilippe viel uit. De wereldkampioen uit Frankrijk kwam ten val. Volgens de eerste berichten is er sprake van een gebroken sleutelbeen. Alaphilippe is bij Quick-Step Alpha Vinyl ploegmaat van Remco Evenepoel, de Belgische leider in het algemeen klassement in de Spaanse rittenkoers.

