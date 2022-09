Uitslag en standen: Rode trui Evenepoel niet in gevaar, Pedersen wint voor derde keer

Remco Evenepoel. Ⓒ EPA

Mads Pedersen heeft ook de negentiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Deen van Trek-Segafredo was de snelste in een sprint van een heuvelachtige rit met start en aankomst in Talavera de la Reina. Hij schreef ook al de dertiende en zestiende etappe op zijn naam. De rode trui van Remco Evenepoel kwam niet in gevaar.