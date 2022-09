Uitslag en standen Vuelta: eindwinst Evenepoel, Arensman zesde

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Remco Evenepoel. Ⓒ EPA

Madrid - De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft de Ronde van Spanje gewonnen. De 22-jarige kopman van Quick-Step - Alpha Vinyl kwam zondag tijdens de slotrit in Madrid veilig in het peloton over de streep. De etappe was een prooi voor de Colombiaan Sebastian Molano.