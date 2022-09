Uitslag en standen Vuelta: Zege Pedersen, vallende Roglic wint tijd op Evenepoel

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Groenetruidrager Mads Pedersen Ⓒ ANP/HH

TOMARES - Mads Pedersen heeft de zestiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Deen was in een relatief vlakke rit, die over 189,4 kilometer van Sanlúcar de Barrameda naar Tomares ging, de snelste van een groepje van vier man. Danny van Poppel finishte als derde in de rit met een zeer hectisch slot.