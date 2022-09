Uitslagen en stand Vuelta: Uran sterkste in 17e rit, Evenepoel behoudt rood

Wielrennen

Roglic hard ten val in bizar slot Vuelta-rit, Pedersen pakt zege

De zestiende etappe in de Vuelta a Espana is gewonnen door Mads Pedersen. In een knotsgekke finale klopte hij Pascal Ackermann, Danny van Poppel en Fred Wright in de sprint. Primoz Roglic deed ook mee voor de dagzege, maar viel vlak voor de finish hard op de grond. De Belg Remco Evenepoel blijft in ...