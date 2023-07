Imponerende Kwiatkowski sterkste op Grand Colombier

Op quatorze juillet werden er uiteraard Fransen in de aanval verwacht, maar de eerste uitval kwam van voormalig Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn. Uiteindelijk reed de goede vlucht pas na een kleine 30 kilometer weg. In de groep van negentien zaten Mike Teunissen en Cees Bol met uiteraard de nodige Fransen en diverse andere sterke renners als Kasper Asgreen, Alberto Bettiol, Kwiatkowski, Fred Wright en Matej Mohoric.

Ondanks dat er geen renner bij zat die goed stond in het klassement, Harold Tejada was de best geplaatste op bijna een uur van Vingegaard, besloot UAE Emirates te controleren, waarmee het direct duidelijk maakte dat Pogacar voor de ritzege wilde gaan. Toch liep de voorsprong van de leiders gestaag op naar vier minuten. Ondertussen gaf in de achtergrond de al een paar dagen kwakkelde sprinter Caleb Ewan op.

Op de eerste flank van de Grand Colombier spatte de kopgroep al uiteen en ging Quentin Pacher solo met niet ver achter hem James Shaw, Maxim Van Gils en Tejada. Na een paar kilometer werd de Franse hoop overvleugeld door dat trio. De drie kregen even later de schrik van hun leven, toen Kwiatkowski van achteren uit er ineens voorbijkwam.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De voormalig wereldkampioen verloor weinig van zijn voorsprong en kon zo solo naar de meet rijden. Het was voor de Ineos-coureur de tweede etappewinst in de Ronde van Frankrijk in zijn loopbaan. Achter hem werd Van Gils nog tweede. De Belg was de enige andere vluchter die de eerste klassementsman kon voorblijven.

Bij de favorieten bleef het lang rustig en was het vooral een afvalkoers achteraan, totdat op drie kilometer van de meet Adam Yates de aanval opende in dienst van Pogacar, maar Sepp Kuss reed het gat dicht. In de slotkilometer ging Pogacar vol aan en loste hij Vingegaard, waardoor hij weer wat tijd terugpakte. Zijn achterstand is nu negen tellen op de Deen.

