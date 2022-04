Feyenoord krijgt Willem II pas laat op de knieën

Het belangrijkste is dat er in De Kuip wel even werd gewonnen. Voor Feyenoord staat in de competitie immers het verdedigen van de derde plek voorop. AZ en FC Twente hijgen in de nek van de Rotterdammers. De tukkers, die tot op een puntje waren genaderd, verspeelden tegen PSV eerder op de zaterdagavond twee bijna zekere punten (3-2 werd in de 94e minuut nog 3-3) en dus kon Feyenoord weer een beetje afstand nemen.

Met een uitverkocht huis en een redelijk frisse Luis Sinisterra in de aanval (laat teruggekeerd van twee interlands in Zuid-Amerika) leek dat niet de moeilijkste opdracht. Maar bijna zeventig minuten lang was het billenknijpen voor het Legioen én voor Arne Slot op de bank van Feyenoord. Zoveel kansen en evenzoveel missers, plus een briljante Willem II-doelman Timon Wellenreuther maakten zo ongeveer iedereen tot diep in de tweede helft vrij wanhopig.

Maar juist die Sinisterra, die volgens Slot zwaar teleurgesteld is teruggekeerd van zijn trip met het Colombiaanse elftal, liet zien dat hij met zijn 22 jaar al is uitgegroeid tot een echte prof en ook de klasse heeft om steeds weer beslissend te zijn voor Feyenoord. De vleugelspits maakte ondanks de mentale tik die hij kreeg door het missen van het WK met zijn nationale elftal, in De Kuip meteen weer een frisse indruk. In z’n eentje forceerde hij in de 68e minuut de belangrijke 1-0 tegen de ploeg van Feyenoords vroegere technisch directeur Martin van Geel.

Die laatste is de man die Sinisterra vastlegde voor Feyenoord en daar hebben de Rotterdammers tot op de dag van vandaag veel plezier van. Als Sinisterra straks ook nog eens een recordbedrag aan transfersom oplevert, kan daar best nog een bloemetje vanaf voor de ’td’ die nu al weer even algemeen directeur is bij Willem II.

Drie vechten een kopduel uit: (vlnr) Feyenoorder Gernot Trauner en Wessel Dammers en Jizz Hornkamp van Willem II. Ⓒ ANP/HH

Het begin van de wedstrijd leverde spectaculair aanvallend voetbal op, waarbij Feyenoord al na acht (!) seconden Cyriel Dessers alleen voor Willem II-doelman Timon Wellenreuther kreeg. De Belgische spits probeerde de keeper met een lob te verschalken, maar mikte net iets te hoog.

Daarna volgden kansen voor Guus Til, die een voorzet van Marcus Pedersen in de bovenhoek knalde, Reiss Nelson die na een fraaie passeerbeweging zichzelf vrij speelde in het zestienmetergebied en Luis Sinisterra haalde nog een keer uit vanaf de rand van het zestienmetergebied. Alle keren bracht Wellenreuther, al was het soms met zijn vingertoppen, redding.

De overmacht van Feyenoord is natuurlijk niet nieuw. De wijze waarop Arne Slot het druk zetten op de tegenstander heeft ingeslepen is bij elke tegenstander bekend, maar het gros van de tegenstanders kan er weinig tegenoverstellen en laat zich ver in het eigen strafschopgebied terugdringen.

Wat sinds de winterstop frustreert bij Feyenoord is dat de overmacht te vaak niet in cijfers wordt uitgedrukt. De Rotterdammers hebben veel, zelfs erg veel kansen nodig om te scoren. Dat heeft punten gekost en dat heeft ook de tweede plaats gekost.

In de eerste helft zag Slot hoe zijn ploeg tegen Willem II maar liefst 18 doelpogingen deed en 75 procent balbezit had. En toch toonde het scorebord gewoon de kille cijfers 0-0 na de eerste 45 minuten.

De nieuwe coach van Willem II, oud-Feyenoorder Kevin Hofland, mocht in de rust zijn zijn doelman Wellenreuther nog trakteren op een luxe fauteuil en een sigaar, want alleen dankzij de man die zijn loopbaan ooit begon bij Schalke 04 en ook bij Mallorca en Anderlecht onder de lat stond, leefde zijn ploeg halverwege nog.

Leveranciers van sportdata vogelden al uit het in geen acht jaar is voorgekomen dat Feyenoord in één helft zoveel schoten op doel deed. Leuke getallen allemaal, maar het drijft Slot op zulke momenten waarschijnlijk alleen maar tot wanhoop. De vraag is immers wat je als coach nog meer moet doen om je ploeg succes te laten boeken.

Een paar opmerkelijke details aan Rotterdamse kant: Reiss Nelson zorgt met snelheid en acties voor meer gevaar maar blijft een pover rendement halen en Marcus Pedersen blijft bij afwezigheid van Lutsharel Geertruida (blessure) een prima alternatief. Bij die laatste wordt altijd gezegd dat hij aanvallend meer te bieden heeft en dat Geertruida defensief meer zijn mannetje staat. Maar dat aanvallen moet dan wel tot iets leiden en daar was tegen Willem II door zijn te wilde manier van schieten geen sprake van.

In de tweede helft bleef het knallen en rammen op het doel van de Brabanders. Zo ongeveer iedere Feyenoorder mocht wel een keer aanleggen voor een schot op het doel van de Duitse doelman, die dus uiteindelijk werd verrast door Sinisterra. In de slotseconde was het Bryan Linssen die nog voor de 2-0 zorgde.

