Feyenoord slaat eerste slag richting finale Conference League

No pyro, no party, is de slogan van de harde kern van het Legioen. Ze weten het bij de UEFA, ze weten het in de bestuurskamer van Feyenoord maar dat vuurwerkfeest uitbannen lijkt een utopie. Tegelijk met het mega-spandoek dat zich over honderd meter uitvouwde kwam er een orkaan los die de spelers van Feyenoord de eerste 25 minuten werkelijk vleugels gaf.

De aanhang van Olympique, zelf ook niet voor een kleintje vervaard, had zijn eigen oud&nieuw-show op de tribune maar de 2000 mannen uit de Franse havenstad keken met open mond naar wat zich zowel voor het beginsignaal als tijdens de openingsfase voor hun ogen afspeelde.

Tot grote opluchting van heel Rotterdam bleef het ook bij een voetbalfeest. De UEFA had er vooraf zelf een beetje een hard hoofd in. Het feit dat naast Premier League-arbiter Michael Oliver ook Anthony Taylor (de beste scheidsrechter van Engeland) als vierde official was aangesteld, gaf al aan dat men het duel in de Conference League als een grote risicowedstrijd beschouwde.

Risicowedstrijd

Maar het woord risicowedstrijd kon in een veel mooier perspectief worden gezet. Feyenoord én Marseille legden met hun ambitieuze en aanvallende plannen allebei volop risico in hun spel. Al voordat de 1-0 van Dessers, die het stadion zó op zijn kop zette dat je bijna zou denken dat Feyenoord de finale van de Champions League binnen bereik had, was de Senegalees Bamba Dieng al twee keer met de snelheid van een Franse TGV over de linkerflank voorbij Gernot Trauner gevlogen. Eerst redde Ofir Marciano, die nog altijd de lang geblesseerde Justin Bijlow vervangt, zijn ploeg nog. De tweede keer schoot Dieng voorlangs.

Belegering

Daarna begon de werkelijke belegering van het Marseille-doel met tomeloze aanvallen, razendsnelle balveroveringen en als bijen zwermende Feyenoorders. De Argentijn Marcos Senesi voelde zich helemaal thuis in de kolkende Kuip, die hem op Europese avonden in de waan brengt dat hij in de hel van het Bombonera-stadion van Boca Juniors in zijn thuisland speelt. Senesi had zelf al de 1-0 moeten binnenkoppen, maar gaf luttele minuten later de dolle dieptepass waaruit Dessers dankzij een hakje van Luis Sinisterra kon scoren.

Cyriel Dessers viert zijn goal met het publiek. Ⓒ Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Wat Sinisterra kon, dacht Trauner, kan ik ook. Het moet tot de bewuste tactiek van Slot hebben gehoord: de ruime zoeken achter de defensie van Marseille. Trauner stuurde Reiss Nelson op de rechterflank weg en die legde de bal op een presenteerblaadje klaar voor Sinisterra: 2-0.

Tot zover al het fraaie werk bij de thuisclub en het centrale duo. De intentie was om niets te veranderen en Feyenoord viel, in de stijl van Slot, inderdaad nog steeds ongehinderd aan. Maar de Fransen roken de ruimtes die Feyenoord daarbij net als zij zelf achter de defensie liet. Dieng, die 22-jarige Afrikaanse sprinter, knalde op topsnelheid de 2-1 binnen en Gerson zette nog voor de pauze zijn ploeg naast Feyenoord: 2-2.

Fenomeen

Halve finales zijn vaak om te smullen, vele malen aantrekkelijker dan bijna elke eindstrijd. Dit duel was daarop geen uitzondering. Het scoreverloop hield bijna gelijke tred met de halve finale van de Champions League, waarvoor Slot twee dagen eerder een diepe buiging had gemaakt en dat hij als het ideaalbeeld van topvoetbal beschouwde.

De 2-2 ruststand was slechts even een domper, meteen bij de aftrap van de tweede helft zette Dessers het stadion alweer in vuur en vlam. Natuurlijk was het een cadeautje van de blunderende centrum-verdediger Duje Caleta-Car, die te slap terugspeelde op doelman Steve Mandanda (3-2), maar het doelpunt hoort ook thuis op het palet van de man die als spits niet meer stuk kan in Rotterdam en topscorer in de Conference League is.

Dessers is een fenomeen geworden. Het feit dat hij van Pierre van Hooijdonk, die een grote rol had bij het veroveren van de UEFA Cup in 2002, deze week al alle credits kreeg zegt veel over de status van de Belgische topschutter. En daar kwamen dus in de tot nu toe mooiste wedstrijd van zijn carrière nog even twee doelpunten bij.