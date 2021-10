Edson Alvarez en Ajax praten over contract tot 2025

Alvarez wordt met zijn nieuwe contract, waar op korte termijn verder over wordt gesproken, beloond voor zijn loyaliteit, nadat hij afgelopen zomer werd begeerd door het steenrijke Stade Rennes. De Franse club deed een openingsbod van achttien miljoen euro en leek bereid richting de twintig miljoen euro, bonussen en een percentage doorverkoop te gaan. Maar Alvarez legde zich er direct bij neer toe bleek dat een verkoop voor Marc Overmars onbespreekbaar was.

Die houding van Overmars, die in juli 2019 vijftien miljoen euro voor Alvarez betaalde aan Club America, was een nieuw steuntje in de rug van de onomstreden Mexicaanse international. Die kende een moeilijke start in Amsterdam, kwam nauwelijks aan spelen toe en baalde van het feit dat de verblijfsvergunningen van zijn vriendin Sofia en dochter Valentina maar niet in orde kwamen.

"Mexicaan beloond voor zijn loyaliteit"

Halverwege vorig seizoen veroverde Alvarez een basisplaats, die hij nooit meer afgaf. Door zijn ploeggenoten en Ten Hag wordt hij – vanwege zijn grinta en het vermogen counters vroegtijdig onschadelijk te maken – als essentieel omschreven. Inmiddels speelde hij 73 duels voor Ajax, waarin hij zes keer scoorde.

De dag voor de Champions League-kraker tegen Borussia Dortmund was de Ajax-trainer lovend over hem. „De ontwikkeling van Edson is supergoed. Hij brengt positioneel heel veel voor de ploeg, zorgt voor de verdedigende organisatie en gaat ook steeds beter voetballen. De eerste aannames en het spel vooruitbrengen, gaan hem steeds beter af. Hij maakt grote stappen”, aldus Ten Hag op de afsluitende persconferentie. „Met het blok Lisandro Martinez, Jurriën Timber en Alvarez krijgen wij gewoon heel weinig goals tegen.”

Het moet op korte termijn in een nieuw, verbeterd en (met één jaar) verlengd contract resulteren, waarmee Alvarez financieel opschuift in de pikorde.