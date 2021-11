EK kortebaan: gemengde estafetteploeg naar finale 4x50 wissel

Imani de Jong en Silke Holkenborg bleven steken in de series van de 400 meter vrije slag. De 19-jarige De Jong klokte met 4.09,20 de dertiende tijd. Holkenborg (20) zette met 4.11,58 de zeventiende tijd neer. De beste acht zwemmen later op zondag de finale.

Nederland heeft vooralsnog vijftien medailles veroverd op de EK in het 25-meterbad in Kazan, waarvan zes gouden. Alleen de oogst van Italië (24 medailles, waarvan vier goud) en gastland Rusland (zeventien medailles, acht gouden) is groter. Toussaint is de ’koningin’ van de rugslag. Ze won de 50, 100 en 200 meter.

In het laatste finaleblok van deze EK heeft de Nederlandse zwemploeg heel wat kansen op meer medailles. Kamminga (50 school), Marrit Steenbergen (200 vrij), Stan Pijnenburg (100 vrij) en Maaike de Waard (50 vlinder) zwemmen net als de gemengde estafetteploeg op de 4x50 wissel om de prijzen.