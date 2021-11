EK kortebaan: Marrit Steenbergen pakt goud op 200 meter vrij, gemengde estafetteploeg in wereldrecord naar titel

Sport

Kira Toussaint pakt Europese titel op 200 meter rugslag, Arno Kamminga brons op 100 meter

Kira Toussaint is op de EK zwemmen (kortebaan) in Kazan Europees kampioene geworden op de 200 meter rugslag. Ze kwam in Rusland tot een tijd van 2.01,26, een Nederlands record. Ze dook ruim onder haar eigen record van 2.02,09, dat ze in oktober zwom in Boedapest.