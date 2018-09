Touré laat kapitalen liggen in China

Yaya Touré Ⓒ AFP

Middenvelder Yaya Touré van Manchester City ziet af van een overgang naar China ook al kan hij daar 430.000 pond (circa een half miljoen euro) per week opstrijken. Afgelopen zomer was er vanuit de Chinese Super League interesse voor de 33-jarige Ivoriaan. Volgens de BBC sloeg Touré dat aanbod toen af en ook een nieuw aanbod om deze transferperiode over te stappen naar China wees hij van de hand.