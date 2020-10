KNVB: Nog geen verzoek tot uitstel van duels door AZ

In de huidige omstandigheden zou uitstel van deze wedstrijden zeer welkom zijn voor AZ, maar dat is vooralsnog niet aan de orde. „We hebben contact gehad met AZ, maar in eerste instantie vooral over het Napoli-verhaal”, aldus manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB.

„Het is voor hen nu first things first. AZ heeft nog niet bij ons aan de bel getrokken dat ze het niet gaan redden met de competitiewedstrijden.”

De KNVB heeft vorige week de clubs laten weten dat er minder snel wedstrijden verzet gaan worden bij een groot aantal afwezigen. Als het enigszins mogelijk is, wil de voetbalbond wedstrijden door laten gaan om het competitieverloop te waarborgen.

Zo heeft NAC Breda nul op het rekest gekregen bij een tweede verzoek tot uitstel van de topper NAC Breda-SC Cambuur. In hoeverre een verzoek tot uitstel van AZ kans op slagen heeft moet derhalve worden afgewacht.

Tot nu toe heeft de KNVB vanwege corona-uitbraken vijf wedstrijden uitgesteld of verschoven. In de Eredivisie betrof dat de wedstrijd RKC Waalwijk-PEC Zwolle, die vandaag (17.30 uur) wordt ingehaald, en in de Keuken Kampioen Divisie de duels FC Den Bosch-Almere City, Helmond Sport-De Graafschap, De Graafschap-NAC Breda en NAC Breda-SC Cambuur. Drie van de vier duels zijn inmiddels ingehaald.