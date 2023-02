Price kan koptelefoon weer opbergen: PDC verbiedt hulpmiddel

„Als ze rumoer blijven maken, dan zet ik dat ding misschien wel opnieuw op.” Die woorden sprak de ex-wereldkampioen in januari nog over het dragen van een hoofdtelefoon na zijn partij op het WK tegen de Duitser Gabriel Clemens.

Michael van Gerwen kon er nog om lachen. „Bij zijn opwarming zag ik die dingen al liggen. Als geintje zei ik: Je hebt echt de ballen niet om ze op te zetten. Je weet hoe dat gaat achter het podium, je zit elkaar een beetje te jennen. Uiteindelijk deed hij het wel, maar dat komt natuurlijk omdat hij achterstond. Als hij 3-1 voor stond, had hij het nooit gedaan. Een paniekreactie? Honderd procent. Ik vind het ook heel raar. Maar ik weet zeker dat het vanaf komend jaar niet meer mag volgens het regelboek. Ik denk dat ze er nooit rekening mee hebben gehouden dat dit überhaupt kon gebeuren.”

Headgear

De drievoudige wereldkampioen was echter in overtreding. Officieel mocht er geen headgear gedragen worden, maar bescherming van het gehoor viel daar niet onder. Nog niet, want de PDC maakte recent een regelverandering bekend.

„Spelers mogen geen oortjes, hoofdtelefoon of iets anders in die trend gebruiken tijdens het bullen voor een wedstrijd of de partij zelf”, klinkt het. Er is wel één uitzondering: (onzichtbare) oordopjes. Iemand als Mervyn King maakt daarvan al jaren gebruik en blijven toegestaan.

(Bron: Het Nieuwsblad)