De doelman van Oranje speelt waarschijnlijk zaterdag zijn laatste wedstrijd Freiburg bevestigt vertrek Mark Flekken

Mark Flekken Ⓒ ANP/HH

Doelman Mark Flekken verlaat SC Freiburg aan het einde van dit seizoen. „Het ziet er heel erg naar uit”, zei sportdirecteur Klemens Hartenbach zaterdag kort voor de laatste wedstrijd in de Duitse competitie tegen Eintracht Frankfurt tegen de zender Sky. Hartenbach wist nog niet zeker of „alles al helemaal ondertekend is, maar dat is wel het plan.”