Premium Het beste van De Telegraaf

Philipsen profiteert in Tirreno na waanzinnige lead-out Van der Poel bevrijdt ploeg op ‘wondersloffen’ en wint 100 euro

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Links sprint Philipsen, rechts juicht Van der Poel al. Ⓒ ANP/HH

FOLIGNO - Niet dat Mathieu van der Poel eerst wanhopig rondreed, maar op zijn verzoek werd er per expresse een speciaal pakketje bij hem afgeleverd in deze Tirreno-Adriatico. In de derde etappe bleek dat zijn spiksplinternieuwe wielerschoenen hem als gegoten zitten. Spierwit, zoals MvdP ze het liefst heeft. Met een krankzinnige lead-out sleurde hij Jasper Philipsen als een raket naar de eindstreep, waar zijn Belgische ploegmaat nauwelijks nog hoefde te trappen om het af te maken. „Mathieu is supersterk. Ik zei: ga zo hard als je kan. Dat heb ik geweten, want het was moeilijk om zijn wiel te houden”, hijgde Philipsen na.