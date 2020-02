Formule 1 huurt Van der Garde in: ’We waren er snel uit’

Hij is de laatste Nederlander die een stoeltje had in de Formule 1, voordat Max Verstappen in 2015 instapte bij het toenmalige Toro Rosso.

„Ik ga interviews doen met coureurs en ook wat dingen doen voor het online-platform van de FOM”, zegt Van der Garde. „De precieze invulling moet nog duidelijk worden, maar toen ze me benaderden zijn we er snel uitgekomen.”

Van der Garde reed in 2013 voor Caterham in de Formule 1. Een jaar later was de inmiddels 34-jarige coureur reserverijder bij Sauber. In 2015 zou hij vervolgens een stoeltje krijgen bij dat team, maar na een langlopend conflict ging dat niet door. Tegenwoordig rijdt Van der Garde voor Racing Team Nederland in het langeafstandskampioenschap WEC.

