Arsenal heeft recordaankoop Pépé binnen

Pépé is daarmee fors duurder dan Pierre-Emerick Aubameyang, die anderhalf jaar geleden voor ongeveer 63 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund. De Gabonees zei eerder al te hopen dat Arsenal Pépé zou halen.

Ook coach Unai Emery is enthousiast: „Nicolas is een hooggewaardeerde aanvaller die door tal van Europese topclubs werd begeerd. We wilden deze zomer een topspeler halen voor onze aanval. Ik ben bij dat dat gelukt is. Nicolas voegt snelheid, kracht en creativiteit toe aan ons spel met als doel dat we meer doelpunten maken”, aldus Emery.

Pépé was het afgelopen seizoen in de Franse competitie goed voor 22 doelpunten en 11 assists. Allen Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) kon betere cijfers overleggen.