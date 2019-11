City mogelijk zonder Silva in kraker tegen Liverpool

Silva liet zich in de rust wisselen door manager Pep Guardiola en mist zondag mogelijk de kraker in de Premier League tegen Liverpool.

„David vertelde me vijf minuten voor rust dat hij wat last had”, zei Guardiola. „Normaal gesproken staat voor een spierblessure tien tot twaalf dagen herstel. Ik denk dus niet dat hij kan meedoen tegen Atalanta en Liverpool.”

De Engelse kampioen speelt woensdag in Milaan tegen Atalanta. Bij een zege op de Italiaanse club van Marten de Roon en Hans Hateboer is Manchester City, dat de vorige drie groepsduels allemaal won, al zeker van een vervolg in de Champions League. De ploeg van Guardiola neemt het zondag op Anfield op tegen Liverpool, dat aan kop van de Engelse competitie zes punten voorsprong heeft.