Glory bevestigt event in België en verrast met nieuw contract Badr Hari

Het evenement dat 19 maart wordt afgewerkt in het Belgische Hasselt zou eigenlijk in Nederland worden gehouden. Door een geschil tussen Glory en de Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft Scott Rudmann, de topman van Glory, besloten om voorlopig geen evenementen meer in Nederland te organiseren. Dat orgaan wil de kickboksorganisatie verplichten om samen te werken met de Nederlandse Dopingautoriteit.

Rudmann ziet een dergelijke constructie niet zitten. Hij vindt onder meer dat (jonge) vechtsporters op dit moment op dopinggebied niet goed genoeg worden begeleid om schorsingen van maximaal vier jaar te rechtvaardigen.

„We zijn verheugd dat het contract met Hari is verlengd en dat we onze fans een gevecht en een rematch gaan geven waar ze al maanden om vragen”, zegt vicevoorzitter Scott Rudmann van Glory. „Voor zowel Wrzosek als Hari staat er veel op het spel in dit gevecht. Het belooft dan ook een memorabele avond te worden