Rijpma-De Jong pakt zilver op 1500 meter in Calgary

Rijpma-De Jong was vorige week als derde geëindigd en had in Heerenveen voor het eerst een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter gewonnen. In haar rit tegen de Canadese Ivanie Blondin hield ze het verval laag en dook ze met een goede slotronde onder de tot dan toe snelste tijd van de Amerikaanse Brittany Bowe (1.53,25). Alleen Takagi was in de slotrit sneller.

Marijke Groenwoud kon zich niet herstellen van de tiende plaats een week eerder. De Friezin kwam tot 1.54,68 en bleef daarmee opnieuw steken op de tiende plaats. Joy Beune was iets sneller en met 1.54,44 werd ze zevende. Reina Anema kwam in de eerste rit tot 1.57,57. Dat was uiteindelijk goed voor de zestiende plaats.

Irene Schouten mocht eerder op de avond starten in de B-groep, omdat Jutta Leerdam zich had afgemeld. De winnares van de 5000 meter een dag eerder werd in 1.57,20 tweede. Alleen de Amerikaanse Mia Kilburg was met 1.57,04 sneller.

N'tab beste Nederlander op 500 meter

Dai Dai N'tab is bij de wereldbeker in Calgary met 34,41 als achtste geëindigd op de 500 meter. Daarmee was de 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma voor het eerst dit seizoen de beste Nederlander. De zege ging naar de Zuid-Koreaan Jun-ho Kim, die kwam tot 34,07.

Kim won de rit van Merijn Scheperkamp die met 34,43 tiende werd. Daarmee verbeterde hij zijn persoonlijke record nipt.

De 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz werd tweede in 34,08. Dat was goed voor een wereldrecord junioren. Hij was ook net sneller dan de regerend wereldkampioen Laurent Dubreuil, die met 34,10 derde werd.

Janno Botman schaatste ook een persoonlijk record. Zijn 34,64 bracht hem op de zeventiende plaats.