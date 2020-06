SC Cambuur en De Graafschap zien af van hoger beroep

De twee eerstedivisieclubs wilden via juridische weg alsnog promotie afdwingen naar de Eredivisie. De voorzieningenrechter zag daar echter geen reden voor.

SC Cambuur en De Graafschap leken op weg naar promotie, toen het seizoen in het betaalde voetbal vanwege de coronacrisis zonder promotie- en degradatieregeling werd afgesloten. Na het vonnis van de rechtbank op 14 mei hadden hadden beide clubs tot en met deze woensdag de tijd om in hoger beroep te gaan. De nummers 1 en 2 van de ranglijst zien daar echter geen heil meer in en rekenen op een akkoord met de KNVB over financiële compensatie vanwege het mislopen van promotie. De gesprekken daarover zijn nog gaande.

Na de uitspraak van de rechter liet Dolf Segaar, de advocaat van SC Cambuur en De Graafschap, al doorschemeren dat een hoger beroep niet zoveel zin zou hebben. „De rechter was zo duidelijk”, concludeerde hij.