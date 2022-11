Verstappen kijkt toe: Mercedes ook in Abu Dhabi snel

Hamilton zette op het Yas Marina Circuit, waar hij vorig jaar op dramatische wijze een achtste wereldtitel verspeelde, een tijd van 1.26,633 neer. Daarmee was hij ruim twee tienden sneller dan Russell, die vorige week in São Paulo zowel de sprint- als hoofdrace won.

Max Verstappen kwam niet in actie tijdens de eerste training. De wereldkampioen stond zijn stoeltje af aan Red Bull-junior Liam Lawson. De 20-jarige Nieuw-Zeelander kwam tot een vijfde tijd: 1.27,201. Sergio Pérez was ruim twee tienden snelle en eindigde als vierde.

Leclerc

Charles Leclerc besloot de eerste sessie op het asfalt in Abu Dhabi als derde. De Monegask strijdt dit weekeinde met Pérez om de tweede plaats in de WK-stand. Beiden hebben exact evenveel punten.

In totaal kwamen acht reserve- of testrijders in actie. Naast Lawson waren dat Felipe Drugovich (Aston Martin), Robert Shwartzman (Ferrari), Logan Sargeant (Williams), Pietro Fittipaldi (Haas) Robert Kubica (Alfa Romeo), Patricio O’Ward (McLaren) en Jack Doohan (Alpine).

De tweede vrije training begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Vrijdag 18 november

tweede vrije training: 14.00 – 15.00 uur

Zaterdag 19 november

derde vrije training: 12.00 – 13.00 uur

kwalificatie: 15.00 – 16.00 uur

Zondag 20 november