Topscheidsrechter Kevin Blom gaat duizenden euro’s terugbetalen

Blom werd eind vorig jaar het middelpunt van een financiële rel in scheidsrechtersland. Blom, goed voor bijna 150 internationale wedstrijden over de hele aardbol en nog altijd actief voor de KNVB en als VAR bij de UEFA, werd er door meerdere personen van beschuldigd dat hij een bedrag van circa 7000 euro aan omstreden kosten zou hebben gedeclareerd én voor ruim 29.000 euro aan eigen advocaatkosten uit de verenigingskas zou hebben betaald.

Blom betwistte de anonieme aantijgingen en sprak in deze krant van ’een storm in een glas water die inmiddels een orkaan is geworden.’

Maar het bestuur heeft alle scheidsrechters in het betaalde voetbal (de leden) nu toch geïnformeerd dat Blom het grootste deel van zijn eerder gedeclareerde kosten moet terugbetalen en daartoe ook bereid is.

„Aan de hand van alle documenten, de gesprekken met Kevin, oud-bestuursleden en de kascontrolecommissie zijn wij tot een gelijkgestemd eindoordeel gekomen. Dit eindoordeel hebben wij in een constructief gesprek aan Kevin kenbaar gemaakt”, zo schrijft het bestuur. „Tot onze genoegdoening”, vervolgt de BSBV, „heeft dit tot het gewenste akkoord geleid waarvan het resultaat is dat een substantieel bedrag van de betreffende factuur (advocaatkosten) terugvloeit in de verenigingskas.”

Op de eerstvolgende ledenvergadering zal het bestuur nog veel meer toelichten. „Daarna kunnen we het dossier sluiten.”