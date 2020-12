Premier League: koploper Spurs morst punten bij Crystal Palace

Harry Kane had Tottenham Hotspur halverwege de eerste helft op voorsprong gezet en tien minuten voor tijd maakte Jeffrey Schlupp gelijk. Vlak voor tijd voorkwam de uitblinkende keeper Vicente Guaita van Palace, die bij de 0-1 van Kane wel in de fout ging, dat Eric Dier uit een vrije trap het winnende doelpunt voor zijn rekening nam. Bij Crystal Palace deed Patrick van Aanholt de hele wedstrijd mee, Jaïro Riedewald viel een kwartier voor tijd in.

Voor de Spurs is het al het vierde gelijkspel van het seizoen. Na twaalf duels staat de ploeg van trainer José Mourinho op 25 punten. Liverpool kan de koppositie alleen in handen nemen als het later deze zondag wint van Fulham.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League

Italië: Atalanta nu ook in competitie weer succesvol

Atalanta heeft voor het eerst sinds 31 oktober weer een competitieduel in de Serie A gewonnen. De club die woensdag verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Ajax in de Champions League, versloeg Fiorentina met 3-0.

Voor de thuisploeg scoorden Robin Gosens voor rust en Ruslan Malinovski en Rafael Toloi na de pauze. Hans Hateboer en Marten de Roon speelden de hele wedstrijd voor Atalanta, dat nu 17 punten uit tien duels heeft.

AS Roma startte voortvarend in de uitwedstrijd tegen Bologna. Na een kwartier stond het al 3-0 voor de Romeinen door doelpunten van Andrea Poli, Edin Dzeko en Lorenzo Pellegrini. Bologna zag Bryan Cristante met een eigen doelpunt de stand op 1-3 brengen, maar nog voor de rust liep Roma uit naar 5-1 via Jordan Veretout en Henrikh Mkhitaryan. De laatste deed dat op aangeven van Rick Karsdorp.

Napoli, de nummer 3 van de Serie A, had moeite met het laag geklasseerde Sampdoria: 2-1. Oud-PSV’er Hirving Lozano maakte een van de doelpunten van de thuisploeg.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A