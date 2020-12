Premier League: Leicester profiteert van misstappen Spurs en Liverpool

Bobby Reid opende in de 25e minuut de score voor de nummer 17 van de ranglijst. Mohamed Salah redde in de slotfase met een benutte strafschop een punt voor Liverpool, waar Georginio Wijnaldum weer een basisplaats had.

Tottenham Hotspur blijft op basis van een beter doelsaldo dan Liverpool de koploper van de Premier League. De ploeg van trainer José Mourinho speelde eveneens gelijk (1-1) tegen Crystal Palace. Harry Kane scoorde voor de Spurs, Jeffrey Schlupp maakte gelijk. Bij Crystal Palace deed Patrick van Aanholt de hele wedstrijd mee, Jaïro Riedewald viel een kwartier voor tijd in.

Steven Bergwijn slaagt er met Tottenham niet in om het Crystal Palace van doelman Vicente Guaita te verslaan. Ⓒ AFP

Leicester City profiteerde optimaal van de halve misstappen van de concurrenten. De ploeg van coach Brendan Rodgers versloeg op eigen veld Brighton & Hove Albion met 3-0. Bij de rust was de eindstand al bereikt. James Maddison (twee) en Jamie Vardy kwamen in de eerste helft tot scoren. Vardy bracht tevens twee assists op zijn naam. Joël Veltman speelde bij Brighton de gehele wedstrijd, ploeggenoot Davy Pröpper bleef op de bank.

Leicester klom naar de derde plek dankzij de nederlaag van Chelsea bij Everton (1-0) en moet nu nog een punt goedmaken op de twee rivalen.

Erik Pieters bleef bij degradatiekandidaat Burnley in de gewonnen uitwedstrijd tegen Arsenal (0-1) op de bank. Bij de sukkelende thuisclub kreeg Granit Xhaka de rode kaart wegens wangedrag. Het doelpunt in de 73e minuut kwam op naam van aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang, die de bal in eigen doel werkte.

Voor Arsenal was het de derde nederlaag op een rij in de competitie. Met slechts 1 punt uit de laatste vijf duels staat coach Mikel Arteta onder toenemende druk bij de huidige nummer 15 van de ranglijst.

Frankrijk: Lille pakt koppositie

Lille heeft, in ieder geval voor enkele uren, de koppositie veroverd in de Ligue 1. De Noord-Franse club versloeg op eigen veld Bordeaux met 2-1 en kwam daardoor op 29 punten uit veertien duels. Paris Saint-Germain (28 punten) en Olympique Lyon (26) spelen zondagavond nog tegen elkaar.

Jonathan Bamba zette Lille in de 17e minuut op voorsprong, maar Bordeaux kwam na een klein uur weer op gelijke hoogte door een doelpunt van Toma Basic. Net voor het rustsignaal scoorde de Portugees José Fonte, ditmaal was Bamba de aangever. Het was het eerste doelpunt van dit seizoen voor de verdediger die samen met Sven Botman centraal achterin staat bij Lille.

