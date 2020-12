Premier League: Liverpool loopt net als Tottenham averij op

Bobby Reid opende in de 25e minuut de score voor de nummer 17 van de ranglijst. Mohamed Salah redde in de slotfase met een benutte strafschop een punt voor Liverpool, waar Georginio Wijnaldum weer een basisplaats had.

Tottenham Hotspur blijft op basis van een beter doelsaldo dan Liverpool de koploper van de Premier League. De ploeg van trainer José Mourinho speelde eveneens gelijk (1-1) tegen Crystal Palace. Harry Kane scoorde voor de Spurs, Jeffrey Schlupp maakte gelijk. Bij Crystal Palace deed Patrick van Aanholt de hele wedstrijd mee, Jaïro Riedewald viel een kwartier voor tijd in.

Steven Bergwijn slaagt er met Tottenham niet in om het Crystal Palace van doelman Vicente Guaita te verslaan. Ⓒ AFP

Southampton is de verrassende nummer 3 van de Premier League na de winst op Sheffield United (3-0), met een achterstand van slechts 2 punten op de Spurs en Liverpool.

Italië: Atalanta nu ook in competitie weer succesvol

Atalanta heeft voor het eerst sinds 31 oktober weer een competitieduel in de Serie A gewonnen. De club die woensdag verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Ajax in de Champions League, versloeg Fiorentina met 3-0.

Voor de thuisploeg scoorden Robin Gosens voor rust en Ruslan Malinovski en Rafael Toloi na de pauze. Hans Hateboer en Marten de Roon speelden de hele wedstrijd voor Atalanta, dat nu 17 punten uit tien duels heeft.

AS Roma startte voortvarend in de uitwedstrijd tegen Bologna. Na een kwartier stond het al 3-0 voor de Romeinen door doelpunten van Andrea Poli, Edin Dzeko en Lorenzo Pellegrini. Bologna zag Bryan Cristante met een eigen doelpunt de stand op 1-3 brengen, maar nog voor de rust liep Roma uit naar 5-1 via Jordan Veretout en Henrikh Mkhitaryan. De laatste deed dat op aangeven van Rick Karsdorp.

Napoli, de nummer 3 van de Serie A, had moeite met het laag geklasseerde Sampdoria: 2-1. Oud-PSV’er Hirving Lozano maakte een van de doelpunten van de thuisploeg.

Frankrijk: Lille pakt koppositie

Lille heeft, in ieder geval voor enkele uren, de koppositie veroverd in de Ligue 1. De Noord-Franse club versloeg op eigen veld Bordeaux met 2-1 en kwam daardoor op 29 punten uit veertien duels. Paris Saint-Germain (28 punten) en Olympique Lyon (26) spelen zondagavond nog tegen elkaar.

Jonathan Bamba zette Lille in de 17e minuut op voorsprong, maar Bordeaux kwam na een klein uur weer op gelijke hoogte door een doelpunt van Toma Basic. Net voor het rustsignaal scoorde de Portugees José Fonte, ditmaal was Bamba de aangever. Het was het eerste doelpunt van dit seizoen voor de verdediger die samen met Sven Botman centraal achterin staat bij Lille.

