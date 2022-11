Ajax wint topper tegen PSV in Eredivisie Vrouwen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Veldrijdster Pieterse imponeert met wereldbekerzege in Overijse

14.43 uur: De Nederlandse veldrijdster Puck Pieterse heeft met groot machtsvertoon de zesde wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. De pas 20-jarige renster van Alpecin-Deceuninck was op het zware en technische parcours in het Belgische Overijse een klasse apart.

Pieterse bereikte de finish met ruim een minuut voorsprong op haar landgenote Fem van Empel, de leider in de wereldbeker. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse: Shirin van Anrooij, die vorige week nog de beste was in de cross op de Beekse Bergen. Lucinda Brand, vrijwel hersteld van een breuk in haar hand, werd vierde.

Pieterse had een goede start, net als Van Empel die de eerste vier wereldbekerwedstrijden van dit seizoen had gewonnen. Maar nog voor het einde van de eerste ronde was de Amersfoortse er al alleen vandoor, profiterend van haar superieure techniek. Op plaatsen waar alle anderen van de fiets moesten bleef de wereldkampioen bij de beloften stug doorploegen. Het leverde haar bij het ingaan van de tweede ronde al een voorsprong op van 19 seconden. Na twee rondes moest Van Empel al 45 seconden toegeven.

„Cool” noemde Pieterse haar optreden in Overijse waar ze haar eerste wereldbekerzege verwelkomde na twee tweede en een derde plaats. „Het was zwaar. Ik wilde meteen vooraan zitten. De afdalingen gingen steeds goed. Ik heb de eerste rondes flink tempo gemaakt om afstand te nemen. Toen dat eenmaal was gelukt heb ik heel gecontroleerd gereden.” Dat ze zo snel zou wegrijden van haar concurrenten had ook Pieterse niet voorzien. „Ik ben natuurlijk heel tevreden over hoe de wedstrijd verlopen is.”

Met Van Empel en Van Anrooij stonden opnieuw dezelfde drie vrouwen als vorige week in Hilvarenbeek op het podium. De jeugd heeft voorlopig de macht, al is Brand langzaamaan op niveau aan het komen. Zaterdag werd de 33-jarige ex-wereldkampioen uit Dordrecht ook al vierde achter winnares Ceylin del Carmen Alvarado in de Superprestigecross van Merksplas. „Ik had een slechte start en kwam ook nog achter een valpartij te zitten. Maar ik kan leven met deze vierde plaats”, zei ze daarover.

Oegandees Kibet wint Zevenheuvelenloop, Chepkoech snelste vrouw

14.34 uur: De Oegandese atleet Rogers Kibet heeft de 37e editie van de Zevenheuvelenloop op zijn naam geschreven. Hij legde de wedstrijd over 15 kilometer in en om Nijmegen af in een tijd van 42.08 minuten en eindigde ruim voor zijn concurrenten. Bij de vrouwen finishte de Keniaanse atlete Beatrice Chepkoech als eerste. Ze liep een tijd van 47.18.

Met de 19-jarige Kibet kreeg de Nijmeegse herfstklassieker opnieuw een Oegandese winnaar. Landgenoot Stephen Kissa won de vorige editie, in 2019. De vier edities daarvoor waren een prooi voor Oegandees Joshua Cheptegei, die in 2018 het wereldrecord liep: 41.05.

De Nederlanders konden vooraan niet meestrijden om de winst. Zaandammer Richard Douma was met een tijd 43.18 de snelste, debutant Mike Foppen uit Nijmegen eindigde ook in de top 10.

Leuchter schiet koploper Ajax langs PSV in Eredivisie Vrouwen

14.29 uur: De voetbalsters van Ajax hebben in de Eredivisie Vrouwen ook de topper tegen PSV gewonnen. Ajax zegevierde op Sportpark De Toekomst in Amsterdam met 1-0 via een doelpunt kort na rust van Romée Leuchter. De Amsterdamse topscorer schoot in de 54e minuut raak uit een vrije trap.

Ajax zette zo ook de achtste competitiewedstrijd in winst om. FC Twente is eveneens nog zonder puntenverlies in de Eredivisie Vrouwen. De titelverdediger neemt het later op zondag op tegen Excelsior. FC Twente heeft na zes duels 18 punten.

Ajax liet tegen PSV voor rust heel wat kansen onbenut. Toen de thuisclub aan het begin van de tweede helft een vrije trap kreeg op zo’n 20 meter van het doel, verwachtte iedereen dat specialist Sherida Spitse die zou nemen. Het werd echter Leuchter die de bal secuur over de muur en in de hoek van het doel schoot. PSV-keepster Lisan Alkemade was kansloos. De Eindhovense ploeg heeft na zeven wedstrijden pas 10 punten en staat in de middenmoot.

Spaanse golfer Rahm wint eindejaarstoernooi voor derde keer

13.58 uur: De Spaanse golfer Jon Rahm heeft voor de derde keer het eindejaarstoernooi met de vijftig beste spelers van dit jaar op de DP World Tour op zijn naam geschreven. De 28-jarige Rahm zegevierde op de banen van Jumeirah Golf Estates in Dubai met 268 slagen. De Noord-Ier Rory McIlroy eindigde als vierde en won daarmee het klassement over het hele seizoen.

McIlroy, de nummer 1 van de wereld, werd al voor de vierde keer de best presterende golfer van het seizoen op de tour. Het leverde hem een bonus van bijna 2 miljoen euro op. De 33-jarige Noord-Ier, winnaar van vier majors, eindigde dit seizoen op vrijwel alle toernooien op de DP World Tour waaraan hij meedeed in de top 10. McIlroy won eerder dit jaar ook al voor de derde keer de FedEx Cup, het lucratieve eindklassement van de Amerikaanse PGA Tour.

Rahm verdiende een cheque van bijna 3 miljoen euro met zijn overwinning in Dubai. Hij bleef de Engelsman Tyrrell Hatton en Alex Norén uit Zweden twee slagen voor. De Nederlandse golfers wisten zich niet te kwalificeren voor het DP World Tour Championship.

Koppositie basketballers Utah na zege op Portland

10:10 uur Met Mike Beasley als topschutter heeft Utah Jazz bij Portland Trail Blazers de twaalfde overwinning van het seizoen geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Met 29 punten was Beasley de topschutter van de avond die een zege van 118-113 opleverde. Utah Jazz is nu alleen koploper in de westelijke divisie.

Ook Jordan Clarkson had met 28 punten een belangrijk aandeel. Net als Lauri Markkanen die tot 23 punten en 10 rebounds kwam, een dag nadat hij met zijn persoonlijke recordscore van 38 punten de Jazz langs Phoenix Suns had geholpen.

Anfernee Simons was de topschutter bij Portland met 23 punten. Bij beide teams haalde de pointguard het einde niet. Damian Lillard (Portland) liep in het derde kwart een kuitbeenblessure op, kort nadat zijn tegenstrever Mike Conley met knieproblemen naar de kant was verdwenen.

Portland verloor net als Utah zes keer dit seizoen en boekte tot nu toe tien overwinningen.