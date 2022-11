Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Koppositie basketballers Utah na zege op Portland

10:10 uur Met Mike Beasley als topschutter heeft Utah Jazz bij Portland Trail Blazers de twaalfde overwinning van het seizoen geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Met 29 punten was Beasley de topschutter van de avond die een zege van 118-113 opleverde. Utah Jazz is nu alleen koploper in de westelijke divisie.

Ook Jordan Clarkson had met 28 punten een belangrijk aandeel. Net als Lauri Markkanen die tot 23 punten en 10 rebounds kwam, een dag nadat hij met zijn persoonlijke recordscore van 38 punten de Jazz langs Phoenix Suns had geholpen.

Anfernee Simons was de topschutter bij Portland met 23 punten. Bij beide teams haalde de pointguard het einde niet. Damian Lillard (Portland) liep in het derde kwart een kuitbeenblessure op, kort nadat zijn tegenstrever Mike Conley met knieproblemen naar de kant was verdwenen.

Portland verloor net als Utah zes keer dit seizoen en boekte tot nu toe tien overwinningen.