Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zeilster Bouwmeester op medaillekoers bij EK

20.35 uur: Zeilster Marit Bouwmeester koerst op het EK in de Ilca 6-klasse af op een medaille. De 34-jarige Friezin, die vorige maand op het WK haar rentree maakte nadat ze was bevallen van een dochter, klom op de voorlaatste dag op naar de tweede plaats in het klassement. Voor maandag staan nog drie races gepland voor de kust van Hyères in Zuid-Frankrijk.

„Op het WK merkte ik dat ik nog niet zo fit was, halverwege het evenement kreeg ik het zwaar”, zegt Bouwmeester, die in de VS als negende eindigde nadat ze zelfs nog een tijdje aan kop van het klassement had gestaan. „Nu heb ik de laatste maanden veel progressie gemaakt. Ik voel me beter en fris met nog één dag te gaan, daar ben ik superblij mee. De eerste stappen zijn gezet. Alles kan nog wat beter, wat scherper, wat fitter. Maar we zitten er lekker in.”

Bouwmeester klom zondag van de zesde naar de tweede plaats in het klassement. Ze heeft net als de leidende Poolse Agata Barwinska 50 punten. De verschillen in de top van het klassement zijn klein. Bouwmeester pakte op de laatste drie Olympische Spelen een medaille: zilver bij Londen 2012, goud bij Rio 2016 en vorig jaar brons in Tokio.

Bij de mannen in de Ilca 7-klasse is Niels Broekhuizen na tien races de beste Nederlander. Hij staat op de zevende plaats. Maandag varen de zeilers nog twee races.

Guidetti stopt als bondscoach Turkse volleybalsters

20.17 uur: Ondanks een doorlopend contract stopt Giovanni Guidetti als bondscoach van de Turkse volleybalsters. Volgens de Turkse bond is „in onderling overleg” besloten uit elkaar te gaan.

De 50-jarige Italiaan was eerder bondscoach van de Nederlandse vrouwen, die onder zijn leiding net naast de medailles grepen op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro (vierde). Enkele maanden na die Spelen stapte Guidetti op, tot teleurstelling van de volleybalsters.

De Italiaan besloot bondscoach te worden van Turkije, omdat hij op dat moment ook al in Istanbul werkte als clubtrainer van topclub Vakifbank. Guidetti wilde meer tijd met zijn vrouw en kind doorbrengen in de Turkse stad. Hij pakte met Turkije drie keer een medaille op de EK’s. Op de Spelen van vorig jaar in Tokio, waar Oranje ontbrak, eindigde zijn ploeg op de vijfde plaats.

De Nederlandse volleybalbond Nevobo is op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de vrouwen. Avital Selinger vertrok onlangs na het teleurstellend verlopen WK in eigen land. Oranje strandde daar in de tweede ronde, terwijl in ieder geval de kwartfinales bereiken het doel was.

Van der Poel werkt eerste training af voor veldritseizoen

18.46 uur: Mathieu van der Poel is begonnen met de voorbereiding op het veldritseizoen. De Nederlander heeft zondag zijn eerste crosstraining afgewerkt. De training was in de bossen nabij de Belgische plaats Kasterlee.

Van der Poels ploeg Alpecin-Deceuninck heeft het veldritschema van de Nederlandse wielrenner nog niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk rijdt Van der Poel zijn eerste cross volgende week zondag in het Zeeuwse Hulst. Zijn vader Adrie heeft dat laten doorschemeren en ook de organisatie van de wereldbekerwedstrijd gaat ervan uit dat Van der Poel start.

Wout van Aert, al jaren de grote rivaal van Van der Poel in het veld, heeft een deel van zijn programma al wel bekendgemaakt. De Belg begint zijn veldritseizoen op 4 december met de wereldbekercross in Antwerpen. De Engelse wereldkampioen Tom Pidcock is al begonnen en reed zondag zijn tweede veldrit. Hij werd in de Druivencross van Overijse tweede.

FC Dordrecht en Willem II houden elkaar in evenwicht

16.49 uur: FC Dordrecht en Willem II hebben zondag gelijk gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie. Aan de Krommedijk in Dordrecht eindigde het duel in 2-2.

Na 2 minuten was het al raak voor de uitploeg. Max Svensson verzilverde een snelle uitbraak van de Tilburgers. Daarna was Dordrecht beter en kopte de Italiaanse spits Samuele Longo in de 19e minuut de gelijkmaker binnen. Aliou Baldé schoot Dordrecht na ruim een half uur spelen vanaf de penaltystip op voorsprong. In de tweede helft maakte Michael de Leeuw namens Willem II weer gelijk.

Willem II staat na het gelijkspel op de negende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Dordrecht steeg naar de zestiende plaats. De eerste divisie ligt de komende weken net als de Eredivisie stil vanwege het WK in Qatar. De zeventiende speelronde begint op 11 december.

Veldrijder Vanthourenhout blijft Pidcock net voor in Overijse

16.29 uur: De Oegandese atleet Rogers Kibet heeft de 37e editie van de Zevenheuvelenloop op zijn naam geschreven. Hij legde de wedstrijd over 15 kilometer in en om Nijmegen af in een tijd van 42.08 minuten en eindigde ruim voor zijn concurrenten. Bij de vrouwen finishte de Keniaanse atlete Beatrice Chepkoech als eerste. Ze liep een tijd van 47.18.

Met de 19-jarige Kibet kreeg de Nijmeegse herfstklassieker opnieuw een Oegandese winnaar. Landgenoot Stephen Kissa won de vorige editie, in 2019. De vier edities daarvoor waren een prooi voor Oegandees Joshua Cheptegei, die in 2018 het wereldrecord liep: 41.05. Op de tweede plek eindigde de Keniaan Nibret Melak, gevolgd door de Oegandees Abel Sikowo.

De Nederlanders konden vooraan niet meestrijden om de winst. Zaandammer Richard Douma was met 43.18 de snelste en eindigde op de zevende plek. Zijn tijd was net niet goed genoeg voor een Nederlands record. Debutant Mike Foppen uit Nijmegen eindigde drie tellen achter hem op plek acht. Het Nederlands record op de 15 kilometer staat op 43.13, gelopen door Khalid Choukoud. De Nederlands kampioen op de marathon was zondag met 43.25 de op twee na snelste landgenoot, achter Douma en Foppen.

Evaline Chirchir uit Kenia eindigde bij de vrouwen op de tweede plek achter Chepkoech, de wereldrecordhoudster op de 3000 meter steeple chase. Plek drie was voor de Oegandese Stella Chesang. Van de Nederlandse vrouwen liep Diane van Es de beste tijd: 47.56. Ze finishte als zesde.

Veldrijdster Pieterse imponeert met wereldbekerzege in Overijse

14.43 uur: De Nederlandse veldrijdster Puck Pieterse heeft met groot machtsvertoon de zesde wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. De pas 20-jarige renster van Alpecin-Deceuninck was op het zware en technische parcours in het Belgische Overijse een klasse apart.

Pieterse bereikte de finish met ruim een minuut voorsprong op haar landgenote Fem van Empel, de leider in de wereldbeker. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse: Shirin van Anrooij, die vorige week nog de beste was in de cross op de Beekse Bergen. Lucinda Brand, vrijwel hersteld van een breuk in haar hand, werd vierde.

Pieterse had een goede start, net als Van Empel die de eerste vier wereldbekerwedstrijden van dit seizoen had gewonnen. Maar nog voor het einde van de eerste ronde was de Amersfoortse er al alleen vandoor, profiterend van haar superieure techniek. Op plaatsen waar alle anderen van de fiets moesten bleef de wereldkampioen bij de beloften stug doorploegen. Het leverde haar bij het ingaan van de tweede ronde al een voorsprong op van 19 seconden. Na twee rondes moest Van Empel al 45 seconden toegeven.

„Cool” noemde Pieterse haar optreden in Overijse waar ze haar eerste wereldbekerzege verwelkomde na twee tweede en een derde plaats. „Het was zwaar. Ik wilde meteen vooraan zitten. De afdalingen gingen steeds goed. Ik heb de eerste rondes flink tempo gemaakt om afstand te nemen. Toen dat eenmaal was gelukt heb ik heel gecontroleerd gereden.” Dat ze zo snel zou wegrijden van haar concurrenten had ook Pieterse niet voorzien. „Ik ben natuurlijk heel tevreden over hoe de wedstrijd verlopen is.”

Met Van Empel en Van Anrooij stonden opnieuw dezelfde drie vrouwen als vorige week in Hilvarenbeek op het podium. De jeugd heeft voorlopig de macht, al is Brand langzaamaan op niveau aan het komen. Zaterdag werd de 33-jarige ex-wereldkampioen uit Dordrecht ook al vierde achter winnares Ceylin del Carmen Alvarado in de Superprestigecross van Merksplas. „Ik had een slechte start en kwam ook nog achter een valpartij te zitten. Maar ik kan leven met deze vierde plaats”, zei ze daarover.

Oegandees Kibet wint Zevenheuvelenloop, Chepkoech snelste vrouw

14.34 uur: De Oegandese atleet Rogers Kibet heeft de 37e editie van de Zevenheuvelenloop op zijn naam geschreven. Hij legde de wedstrijd over 15 kilometer in en om Nijmegen af in een tijd van 42.08 minuten en eindigde ruim voor zijn concurrenten. Bij de vrouwen finishte de Keniaanse atlete Beatrice Chepkoech als eerste. Ze liep een tijd van 47.18.

Met de 19-jarige Kibet kreeg de Nijmeegse herfstklassieker opnieuw een Oegandese winnaar. Landgenoot Stephen Kissa won de vorige editie, in 2019. De vier edities daarvoor waren een prooi voor Oegandees Joshua Cheptegei, die in 2018 het wereldrecord liep: 41.05. Op de tweede plek eindigde de Keniaan Nibret Melak, gevolgd door de Oegandees Abel Sikowo.

De Nederlanders konden vooraan niet meestrijden om de winst. Zaandammer Richard Douma was met 43.18 de snelste en eindigde in de top 10. Zijn tijd was net niet goed genoeg voor een Nederlands record. Debutant Mike Foppen uit Nijmegen eindigde eveneens bij de beste 10. Het Nederlands record op de 15 km staat op 43.13, gelopen door Khalid Choukoud. De atleet was zondag de op twee na snelste Nederlander, achter Douma en Foppen.

Evaline Chirchir uit Kenia eindigde bij de vrouwen op de tweede plek achter Chepkoech, de wereldrecordhoudster op de 3000 meter steeple chase. Plek drie was voor de Oegandese Stella Chesang. Van de Nederlandse vrouwen liep Diane van Es de beste tijd.

Leuchter schiet koploper Ajax langs PSV in Eredivisie Vrouwen

14.29 uur: De voetbalsters van Ajax en FC Twente gaan door met winnen in de Eredivisie Vrouwen. Beide ploegen zijn nog altijd zonder puntenverlies. Ajax versloeg PSV met 1-0 dankzij een doelpunt van Romée Leuchter, landskampioen FC Twente was met maar liefst 9-0 te sterk voor Excelsior.

De voetbalsters van Ajax lieten op sportpark De Toekomst in de topper tegen PSV voor rust heel wat kansen onbenut. Toen de thuisclub aan het begin van de tweede helft een vrije trap kreeg op zo’n 20 meter van het doel, verwachtte iedereen dat specialist Sherida Spitse die zou nemen. Het werd echter Leuchter die de bal secuur over de muur en in de hoek van het doel schoot. PSV-keepster Lisan Alkemade was kansloos. De Eindhovense ploeg heeft na zeven wedstrijden pas 10 punten en staat in de middenmoot.

Ajax speelde een wedstrijd meer dan FC Twente en heeft daarom 3 punten voorsprong aan kop van de ranglijst. Twente werkte tegen Excelsior flink aan het doelsaldo. Spits Fenna Kalma scoorde vier keer. Haar eerste doelpunt maakte ze al in de 3e minuut.

Spaanse golfer Rahm wint eindejaarstoernooi voor derde keer

13.58 uur: De Spaanse golfer Jon Rahm heeft voor de derde keer het eindejaarstoernooi met de vijftig beste spelers van dit jaar op de DP World Tour op zijn naam geschreven. De 28-jarige Rahm zegevierde op de banen van Jumeirah Golf Estates in Dubai met 268 slagen. De Noord-Ier Rory McIlroy eindigde als vierde en won daarmee het klassement over het hele seizoen.

McIlroy, de nummer 1 van de wereld, werd al voor de vierde keer de best presterende golfer van het seizoen op de tour. Het leverde hem een bonus van bijna 2 miljoen euro op. De 33-jarige Noord-Ier, winnaar van vier majors, eindigde dit seizoen op vrijwel alle toernooien op de DP World Tour waaraan hij meedeed in de top 10. McIlroy won eerder dit jaar ook al voor de derde keer de FedEx Cup, het lucratieve eindklassement van de Amerikaanse PGA Tour.

Rahm verdiende een cheque van bijna 3 miljoen euro met zijn overwinning in Dubai. Hij bleef de Engelsman Tyrrell Hatton en Alex Norén uit Zweden twee slagen voor. De Nederlandse golfers wisten zich niet te kwalificeren voor het DP World Tour Championship.

Koppositie basketballers Utah na zege op Portland

10:10 uur Met Mike Beasley als topschutter heeft Utah Jazz bij Portland Trail Blazers de twaalfde overwinning van het seizoen geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Met 29 punten was Beasley de topschutter van de avond die een zege van 118-113 opleverde. Utah Jazz is nu alleen koploper in de westelijke divisie.

Ook Jordan Clarkson had met 28 punten een belangrijk aandeel. Net als Lauri Markkanen die tot 23 punten en 10 rebounds kwam, een dag nadat hij met zijn persoonlijke recordscore van 38 punten de Jazz langs Phoenix Suns had geholpen.

Anfernee Simons was de topschutter bij Portland met 23 punten. Bij beide teams haalde de pointguard het einde niet. Damian Lillard (Portland) liep in het derde kwart een kuitbeenblessure op, kort nadat zijn tegenstrever Mike Conley met knieproblemen naar de kant was verdwenen.

Portland verloor net als Utah zes keer dit seizoen en boekte tot nu toe tien overwinningen.