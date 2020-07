FC Barcelona sleept Nike voor rechter na blunder met shirts

Zoals gebruikelijk wil de Spaanse landskampioen met nog enkele wedstrijden te gaan in La Liga de voetbalshirts vooor volgend seizoen showen, om hier de nodige commerciële, maar vooral financiële voordelen uit te halen. Echter, zo blijkt volgens The Financial Times, hebben de gloednieuwe tricots de nodige ’defecten’. Bij het wassen van de shirtjes lopen de clubkleuren door elkaar, zo blijkt.

Het bestuur van FC Barcelona stelt shirtsponsor Nike hier verantwoordelijk voor. Volgens de Britse krant zou het bestuur een bedrag eisen tussen de 15 en 20 miljoen euro. Ze hopen in ieder geval dat het probleem verholpen is rond de hervatting van de Champions League in augustus. Het toernooi wordt vanuit commercieel oogpunt gezien als essentieel.