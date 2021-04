Gevreesde vleugels AS Roma gehalveerd tegen Ajax

Rick Karsdorp mist door een schorsing de eerste Europa League-wedstrijd tegen Ajax vanavond in Amsterdam. Ⓒ HH/ SIPA Press

AMSTERDAM - Een van de grote wapens van AS Roma dit seizoen zijn de backs die over de rechter- en linkerflank denderen. Normaal gesproken is Rick Karsdorp de man op rechts, maar de ex-Feyenoorder ontbreekt in Amsterdam door een schorsing. Ook de man op links is in Nederland niet onbekend: Leonardo Spinazzola, die in september vorig jaar de grote plaaggeest was van het Nederlands elftal in de Nations League-wedstrijd tegen Italië.